Inter, la vittoria è prestigiosa e dà respiro alle casse del club – TS

L’Inter approda ai quarti di finale dopo 12 anni. Il successo dei nerazzurri rappresenta un risultato prestigioso e soprattutto permette di dare respiro alle casse del club

RESPIRO – Serata di gloria per l’Inter di Steven Zhang per molteplici motivi. Innanzitutto, l’approdo ai quarti di finale dopo dodici anni è un’impresa da celebrare. Il passaggio del turno, poi, porterà in dote circa 20 milioni nelle casse dei nerazzurri. Poi, a brindare è anche l’intera Milano, che hai nei quarti di finale di Champions League due squadre.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino