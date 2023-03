Inter, che fortino! Nerazzurri ai quarti di Champions League dopo 12 anni – TS

L’Inter riesce nell’impresa di uscire indenne dal Do Dragao e torna ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni dall’ultima volta

IMPRESA – Dodici anni dopo, l’Inter riesce nell’impresa di tornare ai quarti di Champions League. Al Do Dragao finisce 0-0, quanto basta ai nerazzurri per tornare nel G8 di Champions. Simone Inzaghi ha presentato un’Inter in smoking, mantenendo una cura maniacale per i dettagli. I nerazzurri hanno sempre dato il meglio nelle coppe. Quella del Porto è una tacca importantissima: i portoghesi, dal 2003, hanno battuto nel loro fortino Lazio, Napoli, Roma, Juve e Milan.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino