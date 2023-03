Inter, esposto all’UEFA per tutelare i tifosi! Trattamento inaccettabile

Scandaloso quanto successo ai tifosi dell’Inter fuori dallo stadio Do Dragao. Situazione incresciosa e oltretutto pericolosa, con tantissimi tifosi dell’Inter, in possesso di regolare biglietto, lasciati fuori, ammassati, impossibilitati ad assistere il match vinto con il Porto. Secondo quanto annunciato da Beppe Marotta (vedi dichiarazioni), il club nerazzurro farà un esposto all’UEFA.

INACCETTABILE – Non è accettabile quanto vissuto ieri sera da migliaia di tifosi (famiglie con bambini compresi) dell’Inter partiti in Portogallo per assistere alla sfida di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League in possesso del biglietto. Le ragioni incomprensibili di un tale comportamento, sarebbero legate a una “postilla”: nonostante la vendita libera dei biglietti agli italiani anche per settori diversi da quello ospite, ma una sorta di “post sciptum” segnalava l’impossibilità ai tifosi non portoghesi di accedere allo stadio. Una situazione che, in nome dell’ordine pubblico e del buon senso, pareva risolta nel pomeriggio. E che invece in serata ha creato il caos più totale. Intanto Beppe Marotta ha preannunciato un esposto all’UEFA per tutelare i tifosi nerazzurri perché l’accesso allo stadio non è stato garantito.