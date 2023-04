Inter-Juventus, Bremer torna in difesa e Allegri alza la muraglia – TS

Gleison Bremer, dopo aver riposato nella gara contro il Napoli, è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa bianconera in occasione del match contro l’Inter

MURAGLIA – TuttoSport parla del ritorno di Gleison Bremer al centro della difesa. Il brasiliano era uscito anzitempo nella sfida contro lo Sporting Lisbona per un fastidio all’adduttore. Così Massimiliano Allegri aveva deciso di farlo riposare contro il Napoli. Ora il brasiliano è pronto per giocare, e contro l’Inter l’obiettivo è farsi perdonare l’ingenuità dell’andata, che aveva permesso ai nerazzurri di pareggiare i conti su calcio di rigore. Il buon rendimento difensivo della Juventus sta passando quindi anche dalle grandi prestazioni di Bremer. Il brasiliano è terzo nella rosa bianconera per minuti giocati, dietro a un altro pilastro della retroguardia e dello spogliatoio come Danilo e Adrien Rabiot. 3261 minuti in campo distribuiti in 37 partite, appena tre le panchine (contro Maccabi Haifa, Monza e Napoli) mentre sono 5 le gare saltate per infortunio e una per squalifica. Bremer è dunque un centrale dal rendimento, che in stagione – tolto l’errore con l’Inter- ha steccato solo la gara contro il Napoli al San Paolo.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti