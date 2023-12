Inter, Inzaghi segna sul calendario due step da superare: le criticità – TS

Inzaghi non vuole più vedere la sua Inter perdersi sul cammino: nel calendario del 2024 ci sono due periodi rossi da dover superare. Lo dice TuttoSport.

SEGNATO ROSSO – Simone Inzaghi non vuole che la sua Inter commetta alcuni errori del passato. Per questo dopo il pareggio spuntato a Genova l’allenatore piacentino cercherà in tutti i modi di rimettere nei binari giusti i nerazzurri. La stanchezza inizia a farsi sentire, ma il calendario del nuovo anno è ancora ricchissimo di tanti impegni. TuttoSport informa che Inzaghi e il suo staff lo ha analizzato, cerchiando in rosso due periodi che potrebbero essere decisivi per il finale di stagione dell’Inter. I due momenti a cui i nerazzurri dovranno prestare maggior attenzione nel 2024 sono quello che va dal 28 gennaio al 10 febbraio e quello dal 10 al 17 marzo. Nel primo blocco l’Inter dovrà affrontare le trasferte di Firenze e Roma, con il match di San Siro contro la Juventus nel mezzo. Nel secondo, invece, ci saranno i viaggi per Bologna e Madrid, e infine la sfida casalinga contro il Napoli.

MOMENTI DI CRISI – Al bel programmino del calendario dell’Inter, si aggiunge un altro dato al quale Inzaghi deve prestare attenzione. Nei due anni precedenti trascorsi in nerazzurro le crisi hanno complicato la situazione a partire dalla 24ª giornata. Come quando, nel primo campionato inzaghiano, l’Inter regalò lo scudetto al Milan per aver conquistato solo 7 punti su 7 partite tra l’inizio di febbraio e la metà di marzo. O, guardando a un anno fa, quando la squadra nerazzurra perse cinque partite su sette tra il 26 febbraio e il 15 aprile. Inzaghi, però, non ha più intenzione di vedere i suoi ragazzi sprecare altri punti: l’obiettivo seconda stella è troppo importante.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino