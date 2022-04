Inter in testa ai ricavi dai diritti TV per la Serie A: le cifre stimate – CF

Come riporta il giornalista Matteo Spaziante del portale Calcio e Finanza, l’Inter sarà la squadra che incasserà di più dai diritti televisivi per la Serie A. A seguire Milan e Juventus.

RICAVI – L’Inter comanda la classifica dei ricavi dai diritti televisivi della Serie A. Sono in totale 72,5 i milioni di euro che entreranno nelle casse nerazzurre. Ripartiti in questo modo: 23,5 milioni dai dividendi in parti uguali per tutte le società partecipanti alla massima serie del campionato italiano (470 milioni). 17,6 milioni calcolati sugli spettatori che hanno acquistato i biglietti per assistere alle gare casalinghe negli ultimi tre campionati. 4 milioni sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento.

ULTIMI CINQUE E CLASSIFICA – Le ultime due voci che vanno a formare i ricavi delle squadre di Serie A sono le ultime cinque stagioni e la classifica dello scorso anno. Nel dettagli l’Inter incasserà 10,4 milioni di euro per le prestazioni degli ultimi cinque anni e, infine, 16,9 milioni di euro sulla base proprio del posizionamento e dei punti ottenuti nello scorso campionato, quello del diciannovesimo scudetto. Dietro all’Inter si posizionano il Milan con un totale di 70,6 milioni di euro e la Juventus, con 66,6 milioni di euro.

Fonte – Calcio e Finanza