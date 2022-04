Serie A, Giudice Sportivo 32ª giornata: Spezia-Inter, nuovo diffidato (loro)

Non ci saranno squalificati per Spezia-Inter di venerdì. Dall’ultimo turno di Serie A il Giudice Sportivo ha aggiunto un nuovo diffidato per i liguri, mentre nei nerazzurri restano a rischio (vista Roma) Bastoni, Perisic e Vidal.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTADUESIMA GIORNATA

Una giornata: Szymon Zurkowski (Empoli), Mert Muldur (Sassuolo), Ivan Juric (Torino, allenatore), Ethan Ampadu (Venezia)

DIFFIDATI TRENTADUESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Tammy Abraham (Roma), Emmanuel Gyasi (Spezia)

Quarta ammonizione: Milan Djuric (Salernitana), Ridgeciano Haps (Venezia)