Inter-Genoa, a caccia di record. Lautaro Martinez insegue – TS

L’Inter ospita il Genoa a San Siro. Tanti i record da inseguire: Tuttosport analizza i numeri dei nerazzurri, sotto la leadership di Lautaro Martinez in una gara non semplice.

RIPOSO – Simone Inzaghi aveva descritto questo avvio straordinario del 2024 con la parola continuità. Questa sera l’Inter si presenterà a San Siro per cercare di inseguire i tanti record messi a segno negli ultimi due mesi. Con una vittoria oggi contro il Genoa – l’ultima a strappare un punto ai nerazzurri – si raggiungerebbe la dodicesima consecutiva e 72 punti come quelli fatti lo scorso anno. Con questa media punti l’Inter – scrive Tuttosport – è proiettata verso i 100 punti e oltre. Tante le variazioni di formazione, complici anche la squalifica di Alessandro Bastoni e i rientranti da infortunio Acerbi, Thuram e Frattesi che saranno comunque in panchina. Assente invece Hakan Calhanoglu che punterà a rientrare per la gara contro il Bologna ed essere in forma per l’impegno in Champions League.

NUMERI – Sanchez in vantaggio su Arnautovic per la maglia da titolare insieme a Lautaro Martinez, con Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni e con Dumfries che farà riposare il jolly Matteo Darmian sulla destra. Lautaro Martinez poi, proverà a raggiungere il record di gol in A, ben 36, che è detenuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. Sarà difficile, perché mancano ben 13 gol in 12 partite. Numeri non impossibili, certo difficili vista anche la mole di gol fatta senza i calci di rigore, in cui dovrà limare qualcosa. Sommer invece, con 16 clean-sheet, punta al record di 21 partite senza subire gol e che oggi è stato collezionato da Buffon, Provedel e De Sanctis.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini