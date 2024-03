Inter-Gattinoni, ancora insieme: tutti i dettagli del rinnovo dell’accordo!

L’Inter sceglie di rinnovare la propria collaborazione col Gruppo Gattinoni. Ecco il comunicato col quale il club nerazzurro lo annuncia sul sito ufficiale.

COMUNICATO – Questa mattina novità in casa Inter per quanto riguarda una partnership. Sul sito ufficiale nerazzurro si legge: «FC Internazionale Milano e Gruppo Gattinoni consolidano la propria partnership, più che decennale: il Gruppo Gattinoni si conferma come Official Supplier di Inter anche per le prossime due stagioni sportive, quella in corso e la stagione 2024/25. Si tratta di un’importante riconferma per il Gruppo Gattinoni che affianca la partnership di Official Supplier a quella di fornitore ufficiale di Business Travel della squadra da oltre quindici anni. Grazie a questo accordo, il Gruppo Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui LED a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo Stadio San Siro di Milano, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare PR con clienti e partner».

Fonte: Inter.it