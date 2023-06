Inter, Fossati: «Frattesi lo vedo in una squadra, Carlos Augusto…»

A parlare di Davide Frattesi e Carlos Augusto, l’ex compagno – oggi all’Hajduk Spalato – Marco Fossati. Le sue parole sui due giocatori nel mirino dell’Inter

EX COMPAGNI − Marco Fossati, ex compagno di Carlos Augusto e Frattesi al Monza, ha detto la sui due giocatori finiti in orbita Inter: «Carlos era al primo anno in Italia ma si vedeva che non c’entrava nulla con la Serie B. Frattesi invece fece fatica all’inizio, ma dopo esplose a metà stagione e divenne una pedina indispensabile. Fare un nome è difficile, ma di certo dovrebbe andare in una squadra che sfrutti molto gli inserimenti da dietro. Lui è bravissimo negli inserimenti». Le sue parole a Sportitalia.com.