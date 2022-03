Inter, flessione di rendimento evidente nel girone di ritorno: i numeri – TS

L’Inter ha frenato nel girone di ritorno in Serie A. Una flessione di rendimento evidente dei nerazzurri che, con le stesse avversarie, hanno raccolto meno punti rispetto al girone d’andata

FRENATA – L’Inter nel girone di ritorno ha rallentato la sua corsa in campionato. Rispetto all’andata, il confronto con il girone di ritorno prendendo in esame le stesse partite giocate, evidenzia un netto calo. All’andata, infatti, con le stesse avversarie l’Inter aveva conquistato 20 punti, contro i 13 del girone di ritorno. Un -7 che si riflette nella classifica attuale in cui i nerazzurri inseguono il Milan attualmente capolista. Anche l’attacco ha rallentato: 21 reti segnate all’andata contro le appena 12 al ritorno. Migliora, invece, il dato sui gol subiti: 9 nel girone d’andata e 8 in quello di ritorno. Ai nerazzurri servirà un cambio di passo per continuare ad inseguire l’obiettivo seconda stella.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna