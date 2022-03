Caicedo in panchina anche contro il Torino: l’acquisto si è rivelato un flop – TS

Caicedo anche contro il Torino è rimasto in panchina nonostante lo svantaggio di 1-0. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, il suo acquisto si è rivelato un vero flop.

ACQUISTO FLOP – Caicedo ad oggi non ha trovato spazio all’Inter, e considerato questo Alexis Sanchez e il recupero di Joaquin Correa (oltre ovviamente ai titolari Edin Dzeko e Lautaro Martinez), difficilmente lo troverà. L’attaccante ecuadoriano è rimasto in panchina anche contro il Torino, nonostante lo svantaggio di 1-0 (poi recupero dallo stesso Sanchez). Poteva essere lui il piano C a partita in corso di Simone Inzaghi, ma così non è stato. Il suo acquisto, si è rivelato un vero e proprio flop. Sarebbe tornato utile in un febbraio ingolfato di impegni, considerando anche l’assenza per infortunio di Joaquin Correa, ma finora, eccezion fatta per i tre minuti giocati contro il Genoa, non si è mai visto.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

