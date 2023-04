Inter-Juventus, in palio non solo la Coppa Italia questa sera – TS

Questa sera Inter e Juventus si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia, ma questo non è l’unico obiettivo in palio questa sera

COPPA ITALIA MA NON SOLO – TuttoSport ricorda come la semifinale di questa sera tra Inter e Juventus abbia molteplici motivazioni. La prima, ovviamente, è il raggiungimento della finale di Coppa Italia, ma non solo. Chi uscirà vincitore da questo scontro diverrà automaticamente la prima qualificata alla prossima edizione della Supercoppa Italiana, la nuova che vedrà alla luce per la prima volta il nuovo format delle Final Four. Le altre tre squadre si decreteranno tramite la classifica finale della Serie A – le prime due avranno l’accesso alla Final Four – e all’altra finalista di Coppa Italia.

Fonte: TuttoSport – Daniele Galosso