Inter-Atalanta, gol De Ketelaere da annullare: l’audio del VAR che certifica

L’ultima parola sul gol annullato a Charles De Ketelaere in Inter-Atalanta, irregolare, la dà la conversazione fra gli arbitri rivelata durante Open VAR su DAZN. Ecco cosa si sono detti Colombo e Di Paolo.

AUDIO − Subito dopo il gol di De Ketelaere in Inter-Atalanta, l’arbitro Colombo convalida dicendo: «Regolare, non c’è fallo». Il Var ovviamente rivede l’azione: «Attenzione, possibile dogso. Dall’inizio per favore, si lamenta di un colpo. Tiro ok, vado di glt, uno scontro. Sto vedendo, avanti, per me scontro di poca entità. Mi fai vedere se gioca il pallone. Guarda il braccio. Probabilmente è braccio, ci potrebbe essere possibile fallo di mano. Possibile tocco di mano, essendo largo è punibile. Braccio, quella davanti soprattutto. OFR per un possibile tocco di mano, per noi è punibile perché c’è il braccio largo di Miranchuk. Gioca il pallone Darmian e lui (Miranchuk) si oppone. Tocco di mano punibile». L’arbitro va al monitor e poi annulla la rete.