Inter, in arrivo da FIFA il premio per i Mondiali 2022: ecco la cifra!

Nelle casse dell’Inter arriveranno presto i soldi del premio elargito da FIFA per quei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali 2022. I nerazzurri impegnati sono stati diversi e la cifra è notevole. Ecco i dettagli.

PREMIO FIFA − L’Inter, grazie ai giocatori nerazzurri che hanno preso parte ai Mondiali 2022 in Qatar, ha diritto al premio elargito da FIFA. Sono in totale 440 le squadre che si divideranno una quota dal totale di oltre 200 milioni di dollari. Come si legge nel comunicato di FIFA, questi sono i criteri di assegnazione: «Un totale di 209 milioni di dollari in seguito allo svincolo di 837 calciatori per un importo giornaliero arrotondato per giocatore di 10.950 dollari. Indipendentemente dal numero di minuti giocati durante il torneo. Il totale per giocatore viene diviso e distribuito ai club con cui il giocatore è stato tesserato nei due anni precedenti la competizione. Come da procedura standard, la FIFA distribuirà gli importi attraverso le associazioni affiliate ai club interessati». Nello specifico, l’Inter percepirà come beneficio ben 2.295.028 dollari.