Inter, aperta nuova Academy in Cina. I dettagli sul nuovo progetto

“Oggi siamo molto onorati di annunciare la costituzione ufficiale di Inter Academy Fuzhou. Questo è un progetto molto importante per noi perché la città ha tanti tifosi e appassionati che da sempre sostengono con entusiasmo l’Inter. Il progetto punta a coprire l’intera area della nostra città, seguendo le linee guida di Inter Academy. L’obiettivo principale è quello di migliorare i nostri giovani non solo come calciatori ma anche come uomini e donne. Grazie ancora all’Inter per averci scelto. Faremo di tutto per sviluppare il progetto al meglio!”