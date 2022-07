Impallomeni: «Inter completa in tutto ma assenza di Perisic peserà tanto»

Stefano Impallomeni, in collegamento su Tmw radio, ritiene l’Inter la squadra più completa del campionato ma l’assenza di Perisic sarà dura da digerire. Il croato è stato devastante

GRAVE ASSENZA − Secondo Impallomeni, l’Inter perderà tanto senza Perisic: «L’Inter ha la verticalità del gioco e anche di ampiezza. Ivan Perisic sarà un’assenza importante per i nerazzurri anche se a sinistra Simone Inzaghi potrà mettere varie soluzioni. Ma la prepotenza tecnica e fisica di Perisic era clamorosa. Non dimentichiamoci cosa ha fatto lo scorso anno. L’Inter però in ampiezza e profondità è completa. Poi ha la coppia Lukaku-Lautaro Martinez che si conosce alla grande. È tra le favorite per vincere il titolo».