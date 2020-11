Higuain: “Lautaro Martinez con potenziale, titolare nell’Inter alla sua etÃ …”

Higuain: “Lautaro Martinez con potenziale, titolare nell’Inter alla sua età…”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Gonzalo Higuain ha concesso un’intervista al media argentino “TYC Sports” in cui ha parlato anche di Lautaro Martinez, che incassa la stima dell’ex attaccante di Napoli e Juventus

MOLTO POTENZIALE – Higuain vede con favore il grande talento di Lautaro Martinez: «Vedo molto potenziale in lui, è molto giovane ed è un titolare nell’Inter, alla sua età non è facile. Ha grandi dote, potrà dare molte gioie alla nazionale. Non giudico un giocatore a 24 anni, ha ancora molta carriera davanti. Mi piacerebbe giudicarlo alla fine del suo percorso, di vedere cosa potrà fare in tanti anni ad alto livello, è molto difficile».