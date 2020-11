Tacchinardi: “Per l’Inter partita delicata. Conte parla di crescita…”

Condividi questo articolo

Alessio Tacchinardi

Alessio Tacchinardi, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Maracanà” su TMW Radio della prossima sfida che attende l’Inter contro l’Atalanta

LA CRESCITA – Tacchinardi critica la convinzione di Conte di vedere un’Inter in crescita: «Vedo giocatori scarichi. Per l’Inter sarà una partita molto delicata. Conte parla di una crescita esponenziale dell’Inter, ma io non la vedo».