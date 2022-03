Helveg: «Inter ancora viva per la corsa scudetto. Serie A ora equilibrata»

Thomas Helveg, ex calciatore – tra le altre -, di Udinese e Inter, in un suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

CAMPIONATO EQUILIBRATO – Thomas Helveg su Radio Sportiva ha detto la sua riguardo la lotta scudetto. L’ex giocatore crede ancora nell’Inter e si complimenta per il campionato equilibrato: «La Serie A è diventata un campionato molto equilibrato, non c’è più una squadra che dopo venti partite ha già lo scudetto in tasca. Questa è una cosa buona per il vostro calcio. Alla fine chi vincerà non lo so, però il Milan è sempre lì e l’Inter è ancora viva e non molla. Il Napoli respira ancora e la Juventus è la squadra che tutti conosciamo. La lotta entra nel vivo ed è bella».