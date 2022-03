Asllani come vice-Brozovic? L’interesse dell’Inter c’è ed è concreto – IN

L’Inter sta lavorando con attenzione per trovare un sostituto all’altezza di Marcelo Brozovic in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, Kristjan Asllani dell’Empoli è un giocatore che piace alla dirigenza nerazzurra, e l’interesse è concreto.

INTERESSE CONCRETO – L’Inter non vuole ripetere gli errori commessi in questa stagione, ecco perché la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un vice-Brozovic in vista della prossima stagione. Kristjan Asllani all’Empoli sta mettendo in mostra tutte le sue ottime qualità da regista, e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è molto stimato dall’ambiente nerazzurro. L’Inter, difatti, segue il ragazzo tanto da aver già chiesto informazioni per la prossima stagione. Grazie alle sue ottime prestazioni, il centrocampista classe 2002 ha già attirato su di sé l’interesse di diversi club in Serie A oltre l’Inter, cioè il Milan. Il giovane albanese ha le caratteristiche perfette per poter giocare con e al posto di Marcelo Brozovic (fresco di rinnovo fino al 2026), ma l’Inter c’è e segue la vicenda da vicino.