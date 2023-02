Handanovic, Udinese svela la sua scoperta: «Non aveva fatto una parata!»

Handanovic è stata una delle tante scoperte dell’Udinese che può vantare un lavoro di scouting di primissimo livello. Il coordinatore degli osservatori bianconeri, Simone Roia, racconta come nasce la scoperta dell’attuale portiere e capitano dell’Inter. Le sue parole a Cronache di Spogliatoio

COLPO DI FULMINE – Samir Handanovic, prima di dare inizio alla sua lunga avventura all’Inter, difendeva la porta dell’Udinese. Il coordinatore degli osservatori bianconeri, Simone Roia, racconta la clamorosa scoperta del portiere sloveno: «Andrea Carnevale, il capo scout, era a Longarone per un’amichevole tra le rappresentative di Serie C di Italia e Slovenia. Tornò in sede euforico: ‘Ho visto il portiere del futuro’. L’Italia aveva appena vinto 3-0 e l’estremo difensore sloveno non aveva fatto neanche una parata. Si chiamava Handanovič. Carnevale era rimasto stupito dal fisico e dalla struttura. Voleva prenderlo a tutti i costi».