Guida e Massa imbarazzano l’AIA dopo Torino-Inter: errore grave – SM

Guida e Massa ricorderanno a lungo Torino-Inter. E non saranno ricordi positivi. Come riportato da Sport Mediaset, l’AIA prenderà una decisione sui due arbitri per il grave errore commesso a Torino

IMBARAZZO FEDERALE – A distanza di quasi due giorni, l’episodio arbitrale di Torino-Inter lascia strascichi mediatici e non solo. La decisione dell’arbitro Marco Guida e soprattutto del VAR Davide Massa imbarazza l’AIA (Associazione Italiana Arbitri). Perché un errore arbitrale può capitare ma non così grave. Soprattutto se da due arbitri di questo livello. La valutazione errata della coppia Guida-Massa sul rigore non assegnato al Torino costerà uno stop a entrambi. L’AIA non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’episodio di Torino-Inter ma filtra molto malumore interno. Come raccolto da Sport Mediaset, in particolare dall’ex arbitro Gianluca Rocchi, attuale Responsabile e Designatore CAN A-B (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B).