Eriksen in Nazionale, Hjulmand: «Grande forma. Che emozione riaverlo!»

Eriksen ritorna nuovamente in Nazionale dopo il drammatico episodio del 12 giugno 2021 (vedi articolo). Sull’ex giocatore dell’Inter, ha parlato il CT della Danimarca, Kasper Hjulmand in conferenza stampa

RITORNO ERIKSEN − Hjulmand sulla convocazione dell’ex Inter in Nazionale: «Sembra se stesso. Ovviamente ho seguito da vicino il suo ritorno e recentemente sono stato a Londra per vederlo. È fisicamente molto in forma e il suo livello è straordinariamente alto. Il modo in cui reagisce è evidente. È attento, vuole la palla ed è molto importante con i suoi passaggi. È in buone condizioni. Non vede l’ora di ritornare in Nazionale e noi non vediamo l’ora di riaverlo. Sarà emozionante, ovviamente, rivederlo di nuovo al Parken di Copenaghen. Sono sicuro che tutti lo accoglieranno alla grande».

Fonte: jyllands-posten.dk