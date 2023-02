Graziani: «Lite Lukaku-Barella? Se c’è intelligenza finisce sul campo»

Cicco Graziani, ex calciatore che conosce bene la Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, nel corso del programma “Il Processo”. Il suo discorso ha toccato due temi in particolare: il percorso in Champions League per la squadra di Simone Inzaghi e la lite tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

INTELLIGENZA − Ciccio Graziani è tornato a parlare di quanto avvenuto in campo tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Con il suo intervento a Radio Sportiva nel corso de “Il Processo“, Graziani ha affermato: «L’Inter che Inter sarà in Champions? La squadra di Simone Inzaghi non ha continuità a differenza del Napoli e quello potrebbe essere un tallone d’Achille. L’avversario è abbordabile ma non è da sottovalutare una squadra come il Porto. Lite Lukaku-Barella? Se sono due ragazzi intelligenti finisce sul campo. C’è stato un battibecco, non è da multa (vedi articolo). Ultimamente Barella ha alzato un po’ la cresta. Anche in altre circostanze ha atteggiamenti da leader, anche se un leader non ha quelli atteggiamenti. Ma io credo che finisce lì. È capitato anche a noi di discutere ma poi negli spogliatoi finisce tutto, ci si abbraccia e ci si chiarisce. Se una squadra è forte si vede anche da questo. Ma non deve esserci mancanza di rispetto, non devi offendere la persona. Ci si riprende, c’è l’arrabbiatura ma poi finisce tutto».