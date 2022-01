Graziani: «Inter-Lazio? Nerazzurri diversi rispetto all’andata. Inzaghi…»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera a San Siro nel big match contro la Lazio

FUGA – Queste le parole di Ciccio Graziani: «Inter-Lazio? È un’altra squadra quella nerazzurra rispetto all’andata. L’inizio di stagione dei nerazzurri non è stato dei migliori, non aveva un’identità precisa. Poi dopo ha intrapreso il giusto percorso, Inzaghi ha messo qualcosa di suo, ha usufruito del lavoro di Conte ma ci ha messo del suo. Questa Inter manovra molto di più, rispetto a prima ha più soluzioni. Rinnovo per Inzaghi? Io aspetterei. Io sarei per dare degli incentivi agli allenatori in base ai risultati».