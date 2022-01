Hernandez: «Scudetto? Lavoriamo partita per partita. Campionato difficile»

Theo Hernandez è intervenuto su DAZN al termine di Venezia-Milan, match terminato con il punteggio di 0-3. I rossoneri sono in vetta in attesa di Inter-Lazio

SOGNO – Queste le parole di Theo Hernandez a proposito della lotta scudetto in Serie A: «Grazie al mister lavoriamo ogni giorno per recuperare e andare avanti. Grazie a quello siamo il Milan. Scudetto? Lavoriamo tutti i giorni, partita per partita, poi si vedrà. Il campionato è difficile, lavoriamo sempre al massimo».