Graziani: «L’Inter non si fermerà! Protagonista anche nei prossimi anni»

Per molti il futuro proprietario e dirigenziale dell’Inter preoccupa. Non per Francesco Graziani però. L’allenatore ha un’opinione precisa su ciò che accadrà prossimamente.

PROGETTO A LUNGO TERMINE – Francesco Graziani è estremamente positivo sul futuro prossimo dell’Inter. Nel corso del suo intervento su Radio Sportiva l’esperto di calcio dichiara: «Ho letto qualche giorno fa che la famiglia Zhang sta rientrando prepotentemente e ha trovato altre soluzioni finanziarie. Forse potrebbe addirittura rientrare con una presenza ancora più importante. Marotta e Ausilio sono stati talmente bravi nelle difficoltà della società, nelle poche finanze a disposizione, nel costruire una squadra straordinaria. Io credo che non si faranno trovare impreparati. Intanto hanno fatto già i primi colpi dell’anno prossimo: Zielinski e Taremi. Hanno già fatto due operazioni importantissime in ottica di rinforzamento della squadra. Molto probabilmente ne faranno anche altre. Ma con la presenza di Zhang, con la possibilità anche di ricominciare con quella famiglia ad investire, e con le spalle un pochino più coperte dal punto di vista finanziario, io ho l’impressione che avranno anche altre più potenzialità finanziare per andare a prendere dei giocatori importanti. L’Inter non si ferma adesso, va avanti con un progetto. Sicuramente sarà protagonista anche nei prossimi anni, sia in Italia che in Europa».