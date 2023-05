Graziani: «Felice per Inzaghi, tra Inter e Fiorentina una differenza»

Ciccio Graziani, ospite a Radio Sportiva, ha detto la sua su Simone Inzaghi e sulla differenza che ha permesso all’Inter di battere la Fiorentina.

SPECIALISTA DI COPPE − Ciccio Graziani ha espresso un suo parere sulle abilità di Simone Inzaghi: «Per Lui è una grande soddisfazione e credo che possa battere anche diversi record. Perché a partire dalla primavera e arrivare poi alla Serie A è uno che sulla Coppa Italia ci ha messo spesso le mani sopra. Quindi sono contento per lui perché fare l’allenatore non è facile. S’impegna, ci mette tanta professionalità e poi com’è successo ieri sera raccoglie qualcosa d’importante da portare a casa. Io credo che qualsiasi società di alto livello volesse puntare a vincere la Coppa Italia, dovrebbe puntare su Simone Inzaghi. Non solo perché è bravo sulle partite secche, ma devo dire che è anche fortunato e questa cosa non guasta».

LA DIFFERENZA − L’ex calciatore ha poi individuato il fattore che ha fatto la differenza tra l’Inter e la Fiorentina: «L’approccio ieri sera è stato sbagliato, la squadra era in difficoltà e aveva preso gol subito. Poi dopo nel secondo tempo c’erano tutte le premesse per poter riequilibrare il risultato. Però la Fiorentina non ha i calciatori cimici come li ha l’Inter. Ad altri calciatori servono cinque occasioni per fare gol, a Lautaro Martinez concedi due opportunità e te ne fa due. La differenza è anche lì poi alla fine. Infatti ieri abbiamo fatto i complimenti alla Fiorentina che li merita tutti, però quando hai quei giocatori lì fai la differenza. Le partite poi le decidono i calciatori in campo, pur considerando la bravura di un allenatore. Bisogna avere chi la butta dentro. Ieri l’Inter ha avuto questa capacità e la Fiorentina meno».