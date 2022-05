Giroud: «Tifosi Milan aspettavano da 11 anni! Pesante doppietta all’Inter»

Giroud dopo la vittoria dello scudetto del Milan è stato intervistato da Sky Sport. L’attaccante francese ha espresso la sua soddisfazione e parlato in particolare della doppietta realizzata all’Inter in campionato.

DOPPIETTA ALL’INTER – Olivier Giroud è soddisfatto per lo scudetto vinto e si sofferma, tanto per cambiare, sulla doppietta realizzata all’Inter: «In carriera ho vinto qualche trofeo però questo è speciale perché i tifosi lo cercavano da undici anni. Abbiamo sentito l’emozione dei tifosi per questo titolo e sono molto orgoglioso di questa squadra. I miei due gol segnati all’Inter hanno dato la possibilità di essere alla pari, sono stati pesanti. È stata un’emozione incredibile, mi viene ancora la pelle d’oca».