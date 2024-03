Genoa, tifosi in gran numero a San Siro! Ultimi posti

Ultimi posti disponibili per i tifosi del Genoa, in vista della trasferta in programma lunedì contro l’Inter. Di seguito la notizia riportata dal sito ufficiale del club rossoblù.

GRAN NUMERO – Manca sempre meno a Inter-Genoa, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A in programma lunedì 4 febbraio. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club ligure, saranno oltre 4500 i tifosi rossoblù presenti nel settore ospiti di San Siro per supportare la propria squadra. Ultimi biglietti disponibili prima della chiusura della prevendita, prevista per domani alle 19.