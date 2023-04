Galliani: «L’Inter non sta bene ma è ancora in corsa. Dov’è la tragedia?»

Gianluca Galliani parla positivamente della stagione dell’Inter. Il figlio del vicepresidente vicario del Monza, ospite nello studio di Sportitalia, dice la sua anche su Juventus-Inter di Coppa Italia.

NEGATIVITÀ INFONDATA – Gianluca Galliani esprime il proprio parere sulla stagione dell’Inter e sulla gara disputata in Coppa Italia contro la Juventus. Così ha parlato il figlio del vicepresidente vicario del Monza su Sportitalia: «Inter e Juventus hanno esagerato sul finale. Non sono belle scene (vedi articolo). La partita è andata oltre, probabilmente per degli equivoci e questo è un peccato. Ma la sfida è stata bella, intensa, vera e molto fisica, a me è piaciuta. L’Inter non sta bene ma è ai quarti di Champions League, in semifinale di Coppa Italia e in piena lotta per il secondo posto in campionato. Mi sento di dire che nel mondo di calcio si parla di fallimento dopo tre sconfitte e si mettono subito le croci addosso. Io starei calmo e, se l’Inter dovesse passare con il Benfica e dovesse raggiungere la semifinale di Champions League potremmo parlare di un risultato clamoroso. Bisognerebbe abbassare i toni perché non fa bene scatenare tifosi. Io non condivido questa negatività su tutto e su tutti. Simone Inzgahi potrebbe conquistare tutto quanto detto prima, quindi dov’è la tragedia all’Inter? Io non la vedo».