Galante: «Lazio non pervenuta grazie all’Inter! Tante componenti»

Galante evidenzia la netta superiorità dell’Inter sulla Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana giocata ieri sera e finita 3-0. Da Inter TV, l’ex difensore esprime la sua gioia dopo aver visto la partita nella sede del club.

SENZA STORIA – Fabio Galante ha visto una sola squadra in campo: «Diciamo che abbiamo visto veramente una grossa partita da parte dell’Inter. Oltre ai tre gol due traverse e tante occasioni, Lazio non pervenuta ma merito dell’Inter, che anche stavolta ha dimostrato di avere una marcia in più. La finale? Sono contento che sia proprio Napoli-Inter, perché secondo me è giusto che la finale sia tra chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa Italia. Grande unione di squadra? Un grande spirito, una famiglia: hanno dimostrato anche stasera che uno gioca per l’altro. Si trovano bene, si cercano e si trovano, poi escono le qualità di tanti grandi calciatori che ha l’Inter quest’anno. È tutto un mix che, oltre ai tre gol, fa vedere azioni bellissime: complimenti a Simone Inzaghi, ai giocatori e alla società. La finale? La vivrò come tutte le altre, con molta emozione perché poi ci si gioca un altro trofeo. Sarebbe il quinto per Inzaghi, che diventerebbe l’allenatore più vincenti: ci sono tante componenti che facciano sì che sia una finale da aspettare. E sono felicissimo che ci sia l’Inter».