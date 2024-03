Frey: «Di Gregorio ritorno all’Inter? Ora dico no! Posto occupato»

Frey è sicuro riguardo il posto da titolare per Yann Sommer, per quanto riguarda un possibile ritorno di Michele Di Gregorio in nerazzurro. L’ex portiere dell’Inter ne ha parlato durante un suo intervento su TV Play.

RITORNO – Sebastian Frey parla del possibile ritorno del portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre: «Di Gregorio all’Inter? Per un paio di anno quel posto da titolare sarà di Yann Sommer, non farei adesso questo cambio. Il portiere del Monza si sta meritando l’attenzione di tanti grandi club, giusto che abbia l’opportunità di fare il grande salto ed eventualmente giocare in una big. Il ragazzo ha grandi margini per continuare a migliorare».