FOTO – Zanetti esulta con polemica: «Lasciamo parlare il campo»

Javier Zanetti oggi è in insolita vena polemica. L’ex capitano storico dell’Inter festeggia per il trofeo vinto in Arabia Saudita e manda una frecciatina su Instagram.

POLEMICA – Javier Zanetti è probabilmente stufo delle voci, delle critiche e delle polemiche sugli arbitri e i presunti errori inesistenti. Oggi Rapuano ha espulso giustamente per doppia ammonizione Giovanni Simeone e lasciato il Napoli in dieci uomini. L’ex capitano dell’Inter ha mandato un messaggio su Instagram e risposto a tutti in maniera velata.

Zanetti ha scritto: «Grande lavoro di squadra! Complimenti allo staff e ai ragazzi. Sempre insieme, continuiamo così. Lasciamo parlare il campo e sempre forza Inter. Still Us».