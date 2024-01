Palmeri: «Inter, quarta stagione consecutiva con almeno un trofeo»

Palmeri si è espresso sull’Inter, che ha vinto la Supercoppa contro il Napoli per 1-0. Un dato è molto significativo sui nerazzurri.

BENZINA − In collegamento da Riyad per Sportitalia mercato, così Tancredi Palmeri: «L’Inter si porta a casa l’ottava supercoppa, è stata una finale difficilissima per entrambe. Niente strabordare di gioco come in semifinale. Il Napoli ha fatto un’ottima partita, non è stata solo difensiva, anche se le occasioni sono state 7-2 per l’Inter. Ma aver quel Lautaro Martinez che alla fine ha la prontezza di metterci il tacco fa la differenza. Il Napoli accusa Rapuano di aver cambiato metro. L’Inter si porta a casa un trofeo, è la quarta stagione consecutiva che si porta a casa un trofeo. Tutta benzina per il campionato».