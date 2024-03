Focolari: «Acerbi non si poteva condannare, mai straccio di prova!»

Niente squalifica per Acerbi, dopo che Juan Jesus lo aveva denunciato di presunti insulti razzisti in Inter-Napoli. Focolari è d’accordo con la decisione del Giudice Sportivo: le parole del giornalista a Radio Radio – Lo Sport.

LA DECISIONE – Furio Focolari accoglie in maniera positiva la decisione su Francesco Acerbi dal Giudice Sportivo: «Qui non solo non c’era la certezza, non c’è uno straccio di prova! Juan Jesus sensibile? Tutto quello che si vuole, ma non è così che funziona la legge. Se tu non hai uno straccio di prova, e in tutta questa vicenda c’è solo la testimonianza di Juan Jesus… Io credo che le abbia anche dette quelle cose, ma se non hai uno straccio di prova non puoi condannare una persona. Il Giudice Sportivo non aveva in mano nulla: non si può condannare una persona senza nulla. Non sarebbero state solo le dieci giornate di squalifica, ma una gogna».