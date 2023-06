Dalla FIFA le novità sulla Coppa del Mondo per Club: il comunicato

Dalla FIFA le novità per la Coppa del Mondo per Club: parteciperanno 32 squadre in totale e si svolgerà, nel 2025, negli Stati Uniti (vedi articolo). Le parole anche di Infantino.

MONDIALE PER CLUB − Queste le novità sulla Coppa del Mondo per Club da parte della FIFA: «Il Consiglio FIFA nomina gli Stati Uniti come sede della nuova e ampliata Coppa del mondo per club FIFA. Il Consiglio FIFA ha nominato all’unanimità gli Stati Uniti come l’ospite della nuova e ampliata Coppa del mondo per club FIFA a 32 squadre. Dovrebbe svolgersi nel 2025».

INFANTINO − Le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA: «La Coppa del mondo per club FIFA 2025 sarà l’apice del calcio maschile professionistico d’élite. Con l’infrastruttura necessaria e un enorme interesse locale, gli Stati Uniti sono l’ospite ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale. Con alcuni dei migliori club del mondo già qualificati, i tifosi di ogni continente porteranno la loro passione ed energia negli Stati Uniti. Tra due anni questa sarà una significativa pietra miliare nella nostra missione di rendere il calcio davvero globale»