Ferrara: «Inter per lo scudetto! Ma non come la scorsa stagione»

Ciro Ferrara ospite dagli studi di DAZN ha parlato della lotta scudetto in Serie A, citando anche l’Inter e altre tre squadre. Ma a detta sua non sarà semplice come la scorsa stagione.

NON FACILE – Ciro Ferrara esprime una sua personale opinione riguardo la lotta scudetto: «Le quattro squadre per lo scudetto saranno: Milan, Inter, Juventus e Napoli. Queste sono le candidate per la vittoria finale del campionato. Ma attenzione, sarà un campionato molto più equilibrato rispetto quello vinto l’anno scorso dai partenopei con largo anticipo e con tanti punti tra primo e secondo posto».