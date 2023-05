Dragowski: «Fiorentina squadra competitiva! Fatta grande partita contro l’Inter»

Dragowski, da ex portiere della Fiorentina, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia da cui l’Inter è uscita vincitrice. Intervistato da Radio Sportiva l’estremo difensore dello Spezia ha anche fatto un augurio alle italiane impegnate nelle finale europee.

AUGURIO – Bartlomiej Dragowski rilascia un commento sulla finale di Coppa Italia e non solo: «Mi spettavo una buona stagione della Fiorentina, avendo una squadra competitiva. Ieri non è andata ma hanno fatto una grande partita contro l’Inter. Auguro tutto il meglio per la finale di Conference League, come anche alle altre italiane che saranno impegnate in Europa. Essendo qui in Italia da tempo ci tengo anche un po’ che le squadre contro cui gioco in Serie A vincano competizioni europee».