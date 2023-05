Paventi: «Lautaro Martinez molto più dei gol! Al massimo per la finale»

Paventi analizza lo stato di forma di Lautaro Martinez (vedi articolo) dopo la doppietta contro la Fiorentina, che ha permetto all’Inter di vincere la Coppa Italia. Il giornalista di Sky Sport 24 pensa all’argentino anche in vista della finale di Champions League.

MATURAZIONE – Andrea Paventi fa il punto della situazione su Lautaro Martinez, all’indomani dalla vittoria dell’Inter in Coppa Italia: «Ieri abbiamo visto la forza e la continuità di Lautaro Martinez, nonostante quelle tre settimane e mezzo in cui non aveva trovato il gol. Lui è stato veramente continuo in questa stagione, come gol (27) e come assist (10). Ieri ha raggiunto i 101 gol con la maglia dell’Inter. E non dimentichiamoci del Mondiale, in cui è stato protagonista in una partita ma ci è andato con una caviglia che non era completamente apposto. E lì si è sacrificato tanto. Dopo il Mondiale è fra gli attaccanti che ha segnato di più, con 19 gol. Assolutamente l’argentino più continuo, ha lasciato il segno quando serviva. Come ieri ha preso in mano la partita ha dimostrato tutta la forza e i margini che ha anche nella continuità realizzativa. Fa molto più che gol, è uno che lotta, fa salire la squadra, è un giocatore completo. Arriva a giocarsi la finale nel massimo livello di maturazione possibile».