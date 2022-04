Dotto: «Dumfries alternativa azzeccata a Hakimi. Scudetto lotta milanese»

Matteo Dotto ha parlato della lotta scudetto che vede ormai una sfida a due tra Inter e Milan e dei numeri di Denzel Dumfries rispetto a quelli dell’anno scorso di Achraf Hakimi.

SCUDETTO – Queste le parole di SportMediaset da parte di Matteo Dotto sulla lotta scudetto a seguito delle partite della trentaquattresima giornata giocate da Milan, Inter e Napoli. “Proprio quando si cominciava a preparare la cerimonia di investitura per la seconda stella dell’Inter, ecco la zampata salva-scudetto di Tonali. E proprio quando si cominciava a dissertare dell’inutilità di Ibrahimovic, ecco il ponte vincente di Zlatan per il gol del 2-1 milanista all’Olimpico. Che infiamma una lotta al vertice ormai solo milanese. Out il Napoli: 1 punto in 3 partite, l’incredibile ko del Castellani, tifosi inferociti, società che ordina il ritiro, De Laurentiis pronto all’ennesimo ribaltone con Spalletti dunque non più sicuro di rimanere alla guida della ciurma azzurra per la prossima stagione. Il tutto in una giornata che ha ritrovato tanti gol (29, e manca ancora Sassuolo-Juventus) dopo un po’ di turni asfittici“.

DUMFRIES – Dotto su Denzel Dumfries. “Quando in estate l’Inter ha perso per ragioni di bilancio Hakimi e Lukaku (e di conseguenza per mere ragioni di convenienza Antonio Conte) per il tipo di gioco di Inzaghi pareva più semplice sostituire il centravanti (con Dzeko) che non l’esterno. Dopo una partenza altalenante Dumfries si sta confermando alternativa azzeccata al marocchino (che nel Psg non ha brillato, come del resto Lukaku nel Chelsea). Per lui 5 gol e 5 assist, numeri ancora un po’ deficitari rispetto a quelli di Hakimi (autore in campionato di 7 reti e 10 assistenze) ma comunque positivi e migliorabili nelle cinque partite che ancora mancano ai nerazzurri per completare il loro calendario“.

Fonte: SportMediaset.it – Matteo Dotto