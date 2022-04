Lippi: «Inter potenzialmente a +1 ma calendario imprevedibile! Bella lotta»

Lippi in un suo intervento su Radio Anch’io Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A, elogiando anche il lavoro di Simone Inzaghi.

LOTTA SCUDETTO – Marcello Lippi ha detto la sua riguardo la lotta scudetto: «Simone Inzaghi troppo amico dei giocatori? È una cosa molto intelligente, non è una cosa negativa! Vedo una squadra rabbiosa e adesso vedo una lotta scudetto a due con il Milan. È un campionato sorprendente in testa e in coda. Inter e Milan sono forti e hanno grandi giocatori. Se l’Inter vince il recupero di mercoledì, un punto di vantaggio è interessante ma rimangono quattro partite. Il calendario non è facilissimo. Il Milan dovrà giocare contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo mentre l’Inter al di là del Bologna avrà Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria perciò è ancora tutto da decidere. Il rammarico è che la Juventus quest’anno non sia stato al vertice della classifica, però è una cosa positiva che non vinca sempre la stessa squadra».