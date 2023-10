Dionisi (all. Sassuolo): «Juventus e Inter, partite vinte con meriti. Non posso negare…»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato delle vittorie della squadra neroverde in quattro giorni contro Juventus e Inter.

VITTORIE – Queste le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, al canale YouTube della Serie A sulle vittorie della squadra neroverde in quattro giorni contro Juventus e Inter. «Cosa ricordo di quelle due partite, di quei giorni? Diciamo che sicuramente la settimana nella quale abbiamo affrontato due squadre importanti come Juve e Inter è stata significativa. Speriamo che possa esserlo e rimanere tale per il prosieguo del nostro campionato perché poi quando fai delle prestazioni del genere contro squadre di un livello diverso rispetto dal tuo, comunque che competono per qualcosa di diverso rispetto al nostro obiettivo e riesci a ottenere un risultato pieno, e credo di non essere smentito se dico anche meritato, poi con partite equilibrate ovviamente, però riuscendo a vincerle entrambe con meriti il tuo dovere è portarti dietro quella consapevolezza che è cresciuta senza aumentare la presunzione, ma motivandoti e cercando di avere maggiore ambizione perché ovviamente non posso negare che prima di queste due partite non eravamo così consapevoli e sicuri di poter far certe prestazioni».

SQUADRA – Dionisi ha aggiunto. «Poi lavori sempre, credo che tutti lavorino per far partite coraggiose, partite giuste contro squadre del genere. Però poi, un conto è pensarlo, un conto è riuscire a farlo. Noi ci speravamo, lavoravamo per perché siamo all’inizio di un percorso, siamo all’inizio del campionato. La squadra è stata per certi aspetti rinnovata nel sistema di gioco, in alcuni interpreti, e far queste due prestazioni ha significato tanto. Ora però non dobbiamo guardarci indietro pensando a queste prestazioni perché poi è più importante quello che faremo dopo queste prestazioni, perché ora ovviamente ci siamo fatti notare anche per cose molto positive e dovremo essere all’altezza di questo, non essere ricordati solo per questo in questo campionato».