Di Marzio: «Zielinski all’Inter da protagonista, non facile! Ma avrà un ruolo»

Di Marzio presente dagli studi di Sky Sport ha confermato l’arrivo di Piotr Zielinski all’Inter parlando della sua importanza in vista della prossima stagione.

DA PROTAGONISTA – Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile impiego del centrocampista polacco in nerazzurro: «Non sarà facile trovare spazio da protagonista nell’Inter. Già l’estate scorsa, quando l’Inter ha comprato Frattesi. tutti abbiamo pensato che sarebbe stato un titolare. È stato pagato 35 milioni. E invece non riesce a giocare per quello dell’Inter è uno dei centrocampi più forti d’Europa se non del mondo. Non sarà facile per Piotr prendere il posto di Mkhitaryan, Barella o Frattesi, che avrà più spazio. Ma saprà ritagliarsi il suo ruolo».