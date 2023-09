De Grandis: «Dimarco, crescita esponenziale! Sinistro che disegna»

L’Inter vince ad Empoli e conferma il primo posto in Serie A. Stefano De Grandis, su Sky Sport, analizza la vittoria per 0-1 dei nerazzurri con gol di Dimarco

SINISTRO – Questa l’analisi di Stefano De Grandis: «Empoli? Numeri impietosi, mai nessuna squadra aveva fatto 0 punti e 0 gol nelle prime 5 giornate di Serie A. La squadra si è mossa bene, c’è stato l’esordio di Sphendi. C’è la possibilità di costruire qualcosa però non ti puoi attaccare a nulla se non a qualcosa di buono visto dalla mezz’ora in poi. Dimarco? Ha fatto una crescita esponenziale negli ultimi due anni. Prima non sapeva difendere e sbagliava scelte tattiche. Ha imparato a giocare nei tre della difesa, ha imparato a difendere ed essere utile dal punto di vista tattico. Si è preso il posto in Nazionale con Spalletti. È entrato in quattro gol quest’anno, è un fattore in ogni partita. Ha un sinistro con cui disegna».