Damiani: «Skriniar vada dove vuole, l’Inter sopravvive senza. Gli scambi…»

Damiani parla del match di domani tra Inter e Milan. Poi il procuratore sportivo, ospite in collegamento con Sportitalia, si focalizza sul calciomercato. Prima gli scambi tra il club nerazzurro e il Barcellona, poi il possibile addio di Skriniar. Di seguito le sue dichiarazioni.

ALTERNATIVE – Oscar Damiani dice la sua sulla sfida di Supercoppa Italiana di domani sera (vedi probabili formazioni). Poi, in collegamento su Sportitalia, parla di calciomercato: «Non so perché ma penso che l’Inter domani sia leggermente favorita. Il Milan non mi sembra molto in forma, è un po’ in calo. I nerazzurri, invece, mi sembrano in una buona condizione. Il mercato delle due? Di aggiustamenti non ce ne saranno. Le squadre italiane sono tecnicamente fallite. Quello che possono fare è comprare dei giovani. Questa è la strada! Le voci sugli scambi tra Inter e Barcellona? I giocatori di grande livello non si possono scambiare, gli allenatori se li tengono. Se Milan Skriniar dovesse andare via, l’Inter ne prenderà un altro! I giocatori devono rimanere contenti, al di là dei discorsi economici. Il club nerazzurro ha dato tante possibilità a Skriniar. Se non vuole rinnovare vada dove vuole. È un difensore di livello però si può giocare anche senza di lui. L’Inter è l’Inter, al di là dei giocatori!».