Mkhitaryan: «Non c’è bisogno di dire cosa fare! Inter, vincere dà fiducia»

Mkhitaryan è atteso domani dalla sua prima finale con l’Inter, la Supercoppa Italiana contro il Milan. Il centrocampista armeno, intervistato da Inter TV, dà le sue sensazioni alla vigilia del match di Riyad.

DENTRO O FUORI – Henrikh Mkhitaryan, alla pari di Simone Inzaghi (vedi articolo), è convinto che l’Inter sia pronta: «Stiamo bene, ci prepariamo e speriamo di vincere la Supercoppa Italiana domani. Faremo tutto per vincere ovviamente, sappiamo che non sarà facile ma è una partita secca e siamo pronti ad affrontare questa squadra. Ci troviamo bene qui a Riyad, abbiamo fatto un volo un po’ lungo ma c’è ancora tempo per prepararsi ed essere pronti per domani. Ovviamente si deve preparare molto bene, non solo io ma i compagni che hanno giocato tante partite così e lo sanno molto bene. Non c’è bisogno di dire che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo prepararci, ognuno lo fa in modo diverso. Anche io so come prepararmi e cosa fare per essere pronto per la partita di domani».

TANTI MOTIVI PER VINCERE – Mkhitaryan si esprime sull’importanza della Supercoppa Italiana per l’Inter: «Dare un trofeo ai tifosi? Sarebbe importantissimo, non solo per loro ma anche per noi. Darebbe fiducia per le prossime partite che affronteremo, ovviamente la voglia è tanta di vincere questa partita ma dobbiamo capire di essere tranquilli nella testa e rilassati, preparandoci bene perché quando entri in campo tutto è diverso e non è come prima. Per questo dobbiamo essere lucidi e dobbiamo prepararci in modo da arrivare al successo».