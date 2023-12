Cucchi: «Inter, vittoria contro il Lecce che gioca un buon calcio!»

Riccardo Cucchi come di consueto dopo ogni giornata di campionato, analizza le partite della Serie A, in particolare quelle al vertice, sottolineando la vittoria dell’Inter contro il Lecce.

IL COMMENTO – Riccardo Cucchi attraverso il suo profilo social ha commentato così: «Bologna quarto, Fiorentina quinta. Credo che le due squadre siano meritatamente così in alto grazie al lavoro serio di Thiago Motta e Italiano. Rimane inalterato il vantaggio dell’ Inter sulla Juventus. Vincono entrambe con due formazioni, Lecce e Frosinone, che giocano un buon calcio e che si battono sempre. Il Milan è terzo per ora molto distante. La Roma supera il Napoli in una partita spigolosa che il Napoli chiude addirittura in 9. Il campionato non si ferma. Si torna in campo poco prima di fine anno».