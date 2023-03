Criscitiello: «Nessuno vuole andare in Champions League. Inter…»

Anche il Milan si è fermato contro la Salernitana, l’Inter si gode questo stop e rimane al sicuro al secondo posto. Michele Criscitiello parla su Sportitalia della corsa alla Champions League.

CORSA AL CONTRARIO – Tanta delusione per la corsa alla Champions League nel campionato italiano. Michele Criscitiello ne parla così su Sportitalia: «In Serie A sembra che nessuno voglia andare in Champions League. In questa giornata l’Inter ha perso clamorosamente contro lo Spezia, la Roma con il Sassuolo, la Lazio ha pareggiato con il Bologna e anche il Milan si è fermato. Alla Juventus hanno tolto quindici punti, sinceramente non si capisce più nulla in quella zona. C’è ormai un campionato a uno, quello del Napoli, poi quello per le altre diciannove».